Президент Северной Македонии: Готовься, Криштиану, ты следующий!

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски передал предупреждение нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду через свои социальные сети.
Сборная Северной Македонии сенсационно вышла в финал стыковых матчей за право участвовать в чемпионата мира в Катаре, обыграв итальянце со счетом 1:0.
Во вторник, 29 марта, состоится финальный матч против португальцев.
Победитель получит путевку на главный футбольный форум планеты.
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски написал в своих соцсетях:
«Готовься, Криштиану, ты следующий!»