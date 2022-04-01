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Чемпионат мира по футболу 2022

Болельщицы попросили у Роналду его семя

01 Апреля 2022 • 10:41 Комментировать (2)
Португалия
2:0
Северная Македония
окончен

Две болельщицы на финальном стыковом матче между португальцами и македонцами попросили у звёздного форварда Криштиану Роналду его сперму.

Две фанатки сборной Португалии во время матча с Северной Македоний показали плакат, на котором была просьба к Роналду пожертвовать им сперму. Стоит отметить, что на плакате также был нарисован улыбающийся сперматозоид и португальский флаг.

Напомним, что португальская сборная в итоге уверенно обыграла македонцев со счётом 2:0 и добыла путёвку на чемпионат мира в Катаре. Роналду отметился голевой передачей на Бруну Фернандеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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