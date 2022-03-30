Бруну Фернандеш высказался по поводу победы португальцев над македонцами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и португальской сборной Бруну Фернандеш поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды над македонцами.

Фернандеш сказал, что матч с македонцами должен навсегда остаться в памяти у футболистов и болельщиков, ведь благодаря победе в этом поединке португальская сборная обеспечила себе выход на чемпионат мира. Бруну отметил, что его впечатлила поддержка болельщиков, ведь атмосфера на стадионе была потрясающая.

Напомним, что португальская команда обыграла македонцев со счётом 2:0 и вышла на катарский мундиаль.