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Чемпионат мира по футболу 2022

Бруну Фернандеш высказался по поводу победы португальцев над македонцами

30 Марта 2022 • 08:41 Комментировать
Португалия
2:0
Северная Македония
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и португальской сборной Бруну Фернандеш поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды над македонцами.

Фернандеш сказал, что матч с македонцами должен навсегда остаться в памяти у футболистов и болельщиков, ведь благодаря победе в этом поединке португальская сборная обеспечила себе выход на чемпионат мира. Бруну отметил, что его впечатлила поддержка болельщиков, ведь атмосфера на стадионе была потрясающая.

Напомним, что португальская команда обыграла македонцев со счётом 2:0 и вышла на катарский мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Чемпионат Мира 2022 Бруну Фернандеш Сборная Северной Македонии
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