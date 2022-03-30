Нуну Мендеш: Эта игра была финалом, и мы победили

Защитник португальской сборной Нуну Мендеш прокомментировал выход своей национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Нуну сказал, что все футболисты португальской сборной счастливы, ведь матч с македонцами был финалом, в котором удалось победить. Мендеш отметил, что после не лучшего выступления в отборочной группе у игроков было грустное настроение, но команде удалось сплотиться и добиться своей цели.

Напомним, что португальцы обыграли сборную Северной Македонии со счётом 2:0 и вышли на катарский мундиаль.