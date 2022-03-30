Жозе Фонте: «У сборной Португалии светлое будущее»

Центральный защитник сборной Португалии и французского «Лилля» Жозе Фонте поделился мнением о будущем португальского футбола.

«Должен сказать, ранее я не видел такой талантливой и мастеровитой команды [как нынешняя сборная Португалии]. Я действительно верю, что у нас светлое будущее. Уверен, если всё будет делаться правильно, сборная сможет всерьёз претендовать на победу в каждом турнире. У нас есть такие мастера, как Жоау Фелиш, Диогу Жота, Бруну Фернандеш», – приводит слова 38-летнего защитника Talksport.

Сборная Португалии завоевала путёвку на предстоящий Чемпионат мира в Катаре, обыграв в матчах плей-офф соперников из Турции и Северной Македонии.