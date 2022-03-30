Роналду: Цель достигнута

Звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих социальных сетях высказался по поводу выхода своей национальной команды на чемпионат мира.

Роналду написал, что португальская сборная достигла своей цели и вышла на катарский мундиаль, где ей самое место. Криштиану отметил, что благодарен всем португальским болельщикам за поддержку, ведь без них было очень сложно добиться путёвки на чемпионат мира.

Напомним, что португальцы в финальном стыковом поединке уверенно переиграли македонцев со счётом 2:0.