Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду высказался о предстоящем матче с Северной Македонией

29 Марта 2022 • 12:19 Комментировать
Португалия
...
Северная Македония
1.19 6.80 17.00
Через 8 ч. 26 мин.

Звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего финального стыкового поединка с македонцами.

Роналду сказал, что хочет, чтобы болельщики португальской сборной устроили на трибунах «Драгау» настоящий ад и мощно поддержали свою команду. Криштиану отметил, что для сборной Португалии это важнейшая игра, в которой жизненно необходимо одержать победу.

Напомним, что финальный стыковой матч между португальцами и македонцами состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Чемпионат Мира-2022 Сборная Северной Македонии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
12:25 · Чемпионат мира 2022
Эриксен будет капитаном сборной Дании в матче на стадионе, где пережил остановку сердца
12:19 · Чемпионат мира 2022
Роналду высказался о предстоящем матче с Северной Македонией
10:25 · Чемпионат мира 2022
Бернарду Силва: Македонцы не просто так зашли так далеко 1
08:48 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи раскритиковал систему отбора на чемпионат мира 2
00:22 · Чемпионат мира 2022
Роналду: «Не представляю себе чемпионат мира без себя» 4
00:03 · Чемпионат мира 2022
Виалли решил поддержать Манчини
28 Марта
20:36 · Чемпионат мира 2022
Фода сложит полномочия тренера сборной Австрии после игры с Шотландией
20:30 · Чемпионат мира 2022
Черногория — Греция: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
20:24 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи решил извиниться за хаос в раздевалке итальянской сборной после поражения от македонской команды 1
16:53 · Чемпионат мира 2022
Манчини вручили «Золотого Тапира» 3
16:47 · Чемпионат мира 2022
Уткин расстроен невыходом Италии на чемпионат мира
16:12 · Чемпионат мира 2022
Карпин признался, что сборная ещё надеется сыграть в стыковых матчах 4
15:57 · Чемпионат мира 2022
Роналду заявил, что сам примет решение о своём будущем
15:47 · Чемпионат мира 2022
Мюллер о Хаверце: «Мы отлично взаимодействуем с ним на поле»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Президент Северной Македонии: Готовься, Криштиану, ты следующий! 3
Все новости
Рекомендуем