Роналду высказался о предстоящем матче с Северной Македонией

Звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего финального стыкового поединка с македонцами.

Роналду сказал, что хочет, чтобы болельщики португальской сборной устроили на трибунах «Драгау» настоящий ад и мощно поддержали свою команду. Криштиану отметил, что для сборной Португалии это важнейшая игра, в которой жизненно необходимо одержать победу.

Напомним, что финальный стыковой матч между португальцами и македонцами состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.