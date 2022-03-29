Фернандеш оформил дубль в ворота Северной Македонии

В эти минуты в Португалии на стадионе «Драгау» местная национальная команда побеждает Северную Македонию в финальном матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Полузащитник португальцев Бруну Фернандеш оформил дубль. Защитник Пепе отобрал мяч, отдал на фланг Диогу Жоте, он подал на Фернандеша и тот, ударом в одно касание перевел мяч в сетку ворот.

Победитель пары Португалия – Северная Македония выйдет на чемпионат мира в Катар, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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