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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер македонской сборной: Я доволен своими игроками

30 Марта 2022 • 08:36 Комментировать
Португалия
2:0
Северная Македония
окончен

Наставник сборной Северной Македонии Благое Милевски высказался по поводу поражения своей команды в поединке с португальцами.

Милевски сказал, что он сначала хотел бы поздравить португальцев с выходом на чемпионат мира. Благое отметил, что доволен своими игроками, которые обладают огромным потенциалом и близки к тому, чтобы приблизиться к лучшим европейским сборным.

Напомним, что македонцы в финальном стыковом матче уступили португальской сборной со счетом 0:2 и не сумели выйти на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира-2022 Сборная Северной Македонии Благое Милевски
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