Тренер македонской сборной: Я доволен своими игроками

Наставник сборной Северной Македонии Благое Милевски высказался по поводу поражения своей команды в поединке с португальцами.

Милевски сказал, что он сначала хотел бы поздравить португальцев с выходом на чемпионат мира. Благое отметил, что доволен своими игроками, которые обладают огромным потенциалом и близки к тому, чтобы приблизиться к лучшим европейским сборным.

Напомним, что македонцы в финальном стыковом матче уступили португальской сборной со счетом 0:2 и не сумели выйти на чемпионат мира в Катаре.