Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Экс-форвард сборной Македонии Мазнов: «Португалия фаворит только на бумаге» эксклюзив

29 Марта 2022 • 20:57 Комментировать
Португалия
...
Северная Македония
1.23 6.70 15.50
Через 0 ч. 5 мин.

Бывший нападающий «Томи» и сборной Македонии Горан Мазнов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол» Сергею Румянцеву рассказал об ожиданиях финального матча стыкового турнира за право участвовать на чемпионате мира 2022 года.

«Сборная Португалии, конечно, фаворит. Но ведь это на бумаге. Сборная Македонии доказала, что умеет бороться с любым соперником. В команде есть настоящий коллективный дух. В сборной есть подающие большие надежды молодые футболисты, которым хочется доказывать свою состоятельность. К тому же, не стоит забывать, что половина футболистов сборной Македонии играет в хороших клубах в Европе.

У них есть опыт в еврокубках. Вообще, можно заметить, что футбол в стране развивается большими темпами. Даже если мы проиграем.... Победа над Италией уже успех, но если мы пройдем дальше, это будет настоящая сенсация. И в любом случае, как я уже говорил, ребята молодые, у них все победы еще впереди», — сказал Мазнов.

Встреча между Португалией и Северной Македонией состоится сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Чемпионат Мира-2022 Сборная Северной Македонии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
21:33 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини сравняется с Пирло по количеству матчей за национальную сборную Италии
21:16 · Чемпионат мира 2022
Сборные Швейцарии и Косово победителя не выявили
21:15 · Чемпионат мира 2022
Турция — Италия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Испания — Исландия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Англия — Кот-д'Ивуар: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Голландия — Германия: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Польша — Швеция: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат мира 2022
Португалия — Северная Македония: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:09 · Чемпионат мира 2022
Беларусь с минимальным счетом победила Бахрейн в товарищеском матче
21:08 · Чемпионат мира 2022
Сборные Албании и Грузии голов друг другу не забили
21:01 · Чемпионат мира 2022
Сборная Словакии на выезде разобралась с финнами
20:57 · Чемпионат мира 2022
Экс-форвард сборной Македонии Мазнов: «Португалия фаворит только на бумаге» эксклюзив
20:46 · Чемпионат мира 2022
Русский язык станет одним из официальных языков ФИФА
20:37 · Чемпионат мира 2022
Арман Оганесян получил красную карточку в матче со сборной Норвегии и был унесён с поля на носилках
20:31 · Чемпионат мира 2022
Сотрудникам отеля в Гуаякиле запретили фотографироваться с игроками сборной Аргентины
Все новости
Рекомендуем