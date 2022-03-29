Бывший нападающий «Томи» и сборной Македонии Горан Мазнов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол» Сергею Румянцеву рассказал об ожиданиях финального матча стыкового турнира за право участвовать на чемпионате мира 2022 года.

«Сборная Португалии, конечно, фаворит. Но ведь это на бумаге. Сборная Македонии доказала, что умеет бороться с любым соперником. В команде есть настоящий коллективный дух. В сборной есть подающие большие надежды молодые футболисты, которым хочется доказывать свою состоятельность. К тому же, не стоит забывать, что половина футболистов сборной Македонии играет в хороших клубах в Европе.

У них есть опыт в еврокубках. Вообще, можно заметить, что футбол в стране развивается большими темпами. Даже если мы проиграем.... Победа над Италией уже успех, но если мы пройдем дальше, это будет настоящая сенсация. И в любом случае, как я уже говорил, ребята молодые, у них все победы еще впереди», — сказал Мазнов.

Встреча между Португалией и Северной Македонией состоится сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.