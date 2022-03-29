Португалия не повторила ошибок Италии: Роналду и Бруну обыграли македонцев и взяли билет на ЧМ-2022

В финале квалификации к чемпионату мира сборная Португалии принимала Северную Македонию.

Сенсаций от Северной Македонии лишила нас суперматча в финале европейской квалификации к чемпионату мира 2022. Вместо матча Италия – Португалия зрители увидели довольно блеклую афишу: Португалия – Северная Македония, где интриги не представлялось вовсе. Да, теоретически македонцы были способны на вторую сенсацию, но такой запас удачи, наверное, не выдаётся на одну страну. Да и португальцы после итальянского фиаско смотрели на команду Милевски без «розовых очков».

Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Диогу Жота и Бернарду Силва – каждый вышел максимально настроенным, поэтому интрига была убита довольно быстро. Сборная Португалии тотально завладела мячом, территорией и принялась методично раскачивать македонскую оборону. А гости просто пытались отбиться по лекалам итальянского матча. Первый звоночек прозвучал после удара Роналду. Криштиану откликнулся на передачу Отавио, мощно пальнул с 13 метров, но в створ не попал.

Далее Диогу Жота показал, что не зря считается мастером игры головой. Выиграл борьбу после подачи Фернандеша от угла поля, со знанием дела пробил, но мяч, ударившись о газон, скакнул чуть выше перекладины. Гол уже виднелся вдали и логично случился на исходе получаса игры. Завозились в центре поля македонцы и мяч потеряли. Фернандеш сам перехватил передачу Ристовки и отдал на Роналду. Криштиану далее покатил на линию штрафной площади на Бруну, а тот метров с 15 пробил чётко под левую штангу – 1:0.

На старте второго тайма Фернандеш обязан был добивать Северную Македонию. Португальцы раскрыли отличную контратаку и втроем выбежали на двух защитников. Бруну пробил с линии штрафной площади, хотя рядом были Роналду и Жота – Дмитриевски парировал в броске. Но Бруну накосячил, Бруну исправился. Опять же Фернандеш сам начал контратаку после отбора, а потом сам же прибежал на обостряющий пас Жоты, в касание расстрелял голкипера – 2:0.

Если Северная Македония и питала какие-то надежды до второго гола, то дубль Бруну Фернандеша стал ударом мощнейшей силы. Хозяева отдали мяч и просто тянули время, а гости вяло пытались что-то изменить. Но ни сил, ни времени не оставалось. Осталось лишь поздравить сборную Португалии с выходом на чемпионат мира 2022. Криштиану Роналду и компания едут в Катар-2022!