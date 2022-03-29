Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Португалия не повторила ошибок Италии: Роналду и Бруну обыграли македонцев и взяли билет на ЧМ-2022

29 Марта 2022 • 23:38 Комментировать (1)
Португалия
2:0
Северная Македония
окончен

В финале квалификации к чемпионату мира сборная Португалии принимала Северную Македонию.

Протокол игры  
Португалия 2:0Северная Македония
(1:0) Фернандеш Бруну32'   
(2:0) Фернандеш Бруну65'   
Кошта ДиогуКанселу Жоау   68'Пепе КеплерДанилу ПерейраМендеш НунуМоутинью ЖоауОтавио Эдмилсон  76' (Леау Рафаэл (  76') Фернандеш Бруну  87' (Фелиш Жоау (  87') Силва Бернарду  87' (Луис Матеус II (  87') Роналду КриштиануЖота Диогу  76' (Карвалью Вилльям (  76')
Запасные: Патрисиу РуйФонте ЖозеАндре СилваГуэдеш ГонсалуГеррейро РафаэльСа ЖозеСедрик СоарешВитинью II
Димитриевски СтолеРистовски СтефанВелкоски ДаркоМуслиу Визар   68'Алиоски Эгзиян   74'Адеми АриянБарди ЭнисКостадинов Тихомир  76' (Асковски Стефан (  76') Элмас Эльиф  87' (Николов Бобан (  87') Трайковски Александар  59' (Чурлинов Дарко (  59') Ристовски Милан  46' (Миовски Боян (  46')
Запасные: Тодороски ТодорСерафимов НиколаНаумовски КристиянБабунски ДорианБабунски ДавидШишковски ДамьянРистевски КирчеСпировски Стефан
29 марта. Стадион "Драгау" (Порту).

 

Сенсаций от Северной Македонии лишила нас суперматча в финале европейской квалификации к чемпионату мира 2022. Вместо матча Италия – Португалия зрители увидели довольно блеклую афишу: Португалия – Северная Македония, где интриги не представлялось вовсе. Да, теоретически македонцы были способны на вторую сенсацию, но такой запас удачи, наверное, не выдаётся на одну страну. Да и португальцы после итальянского фиаско смотрели на команду Милевски без «розовых очков».

Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Диогу Жота и Бернарду Силва – каждый вышел максимально настроенным, поэтому интрига была убита довольно быстро. Сборная Португалии тотально завладела мячом, территорией и принялась методично раскачивать македонскую оборону. А гости просто пытались отбиться по лекалам итальянского матча. Первый звоночек прозвучал после удара Роналду. Криштиану откликнулся на передачу Отавио, мощно пальнул с 13 метров, но в створ не попал.

Далее Диогу Жота показал, что не зря считается мастером игры головой. Выиграл борьбу после подачи Фернандеша от угла поля, со знанием дела пробил, но мяч, ударившись о газон, скакнул чуть выше перекладины. Гол уже виднелся вдали и логично случился на исходе получаса игры. Завозились в центре поля македонцы и мяч потеряли. Фернандеш сам перехватил передачу Ристовки и отдал на Роналду. Криштиану далее покатил на линию штрафной площади на Бруну, а тот метров с 15 пробил чётко под левую штангу – 1:0.

На старте второго тайма Фернандеш обязан был добивать Северную Македонию. Португальцы раскрыли отличную контратаку и втроем выбежали на двух защитников. Бруну пробил с линии штрафной площади, хотя рядом были Роналду и Жота – Дмитриевски парировал в броске. Но Бруну накосячил, Бруну исправился. Опять же Фернандеш сам начал контратаку после отбора, а потом сам же прибежал на обостряющий пас Жоты, в касание расстрелял голкипера – 2:0.

Если Северная Македония и питала какие-то надежды до второго гола, то дубль Бруну Фернандеша стал ударом мощнейшей силы. Хозяева отдали мяч и просто тянули время, а гости вяло пытались что-то изменить. Но ни сил, ни времени не оставалось. Осталось лишь поздравить сборную Португалии с выходом на чемпионат мира 2022. Криштиану Роналду и компания едут в Катар-2022!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Северной Македонии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
23:45 · Чемпионат мира 2022
Агрессивные фанаты Нигерии выбежали на поле и устроили беспорядки после невыхода команды на чемпионат мира 2022 года
23:45 · Чемпионат мира 2022
Англичане в большинстве переиграли команду Кот-д'Ивуара
23:25 · Чемпионат мира 2022
Фернандеш оформил дубль в ворота Северной Македонии
23:23 · Чемпионат мира 2022
Нигерия не попала на чемпионат мира впервые с 2006 года
23:05 · Чемпионат мира 2022
Левандовски вывел сборную Польши вперед в матче против Швеции
22:59 · Чемпионат мира 2022
Румыния упустила победу над Израилем, ведя со счётом 2:0
22:54 · Чемпионат мира 2022
Драгович проводит свой сотый матч за австрийскую сборную - впереди лишь Херцог
22:53 · Чемпионат мира 2022
Сборная Ганы вышла на чемпионат мира, оставив за бортом Нигерию
22:44 · Чемпионат мира 2022
Во время матча Польша – Швеция на стадионе погас свет
22:26 · Чемпионат мира 2022
Катар и Словения сыграли вничью
22:10 · Испания. Ла Лига
Бэйл готов подписать контракт на шесть месяцев, если Уэльс попадет на чемпионат мира
22:00 · Чемпионат мира 2022
Тунис — Мали: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:00 · Чемпионат мира 2022
Алжир — Камерун: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
21:58 · Чемпионат мира 2022
Сборная Норвегии в товарищеском матче сокрушила Армению, забив 9 голов 1
21:45 · Чемпионат мира 2022
Франция — ЮАР: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
Все новости
Рекомендуем