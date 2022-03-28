Роналду заявил, что сам примет решение о своём будущем

В преддверии стыкового матча между Португалией и Северной Македонией, португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своём будущем.

«Я начинаю замечать, что многие задают мне этот вопрос. Так вот, принимать решение буду я сам. Если мне захочется продолжать играть, я буду это делать. Я босс, конец истории», — заявил Роналду на пресс-конференции.

Также 37-летний футболист попросил своих болельщиков поддержать сборную в завтрашней игре против Северной Макединии, назвав её матчем всей жизни.

Напомним, матч Португалия — Северная Македония состоится завтра, 29 марта, на стадионе «Драгау». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Победитель этого противостояния отправится на чемпионат мира в Катар, который состоится в период с 21 ноября по 18 декабря текущего года.