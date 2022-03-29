Бернарду Силва: Македонцы не просто так зашли так далеко

Полузащитник «Манчестер Сити» и португальской сборной Бернарду Силва рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка с македонцами.

Бернарду сказал, что македонцы не просто так зашли так далеко. 27-летний португалец отметил, что Северная Македония обыгрывала немцев и итальянцев, а это признак очень сильной и сплочённой команды. Силва добавил, что португальцы полностью готовы к тяжёлому матчу.

Напомним, что финальный стыковой поединок между португальцами и македонцами состоится 29 марта. Встреча начнётся в 21.45 по московскому времени.