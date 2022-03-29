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Чемпионат мира по футболу 2022

Бернарду Силва: Македонцы не просто так зашли так далеко

29 Марта 2022 • 10:25 Комментировать (1)
Португалия
...
Северная Македония
1.19 6.80 17.00
Через 9 ч. 34 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» и португальской сборной Бернарду Силва рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка с македонцами.

Бернарду сказал, что македонцы не просто так зашли так далеко. 27-летний португалец отметил, что Северная Македония обыгрывала немцев и итальянцев, а это признак очень сильной и сплочённой команды. Силва добавил, что португальцы полностью готовы к тяжёлому матчу.

Напомним, что финальный стыковой поединок между португальцами и македонцами состоится 29 марта. Встреча начнётся в 21.45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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ПОРТУГАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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