Тренер сборной Португалии: Северная Македония будет крайне непростым соперником

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка с македонской командой.

Сантуш сказал, что его подопечным осталось сделать последний шаг для того, чтобы выйти на чемпионат мира. Фернанду отметил, что португальская команда сосредоточилась на предстоящей игре, ведь Северная Македония будет крайне непростым соперником. Тренер добавил, что македонцы уже доказали свою силу, когда в прошлом матче обыграли Италию.

Напомним, что финальный стыковой поединок между португальцами и македонцами пройдёт 29 марта.