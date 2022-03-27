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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Португалии: Северная Македония будет крайне непростым соперником

27 Марта 2022 • 12:36 Комментировать (1)
Португалия
...
Северная Македония
1.20 6.20 16.00
29.03 21:45

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка с македонской командой.

Сантуш сказал, что его подопечным осталось сделать последний шаг для того, чтобы выйти на чемпионат мира. Фернанду отметил, что португальская команда сосредоточилась на предстоящей игре, ведь Северная Македония будет крайне непростым соперником. Тренер добавил, что македонцы уже доказали свою силу, когда в прошлом матче обыграли Италию.

Напомним, что финальный стыковой поединок между португальцами и македонцами пройдёт 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш Чемпионат Мира-2022 Сборная Северной Македонии
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ПОРТУГАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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