Защитник сборной Северной Македонии: Уходим с высоко поднятой головой

Защитник македонской сборной Стефан Ристовски высказался по поводу поражения своей команды в финальном стыковом поединке с португальцами.

Ристовски сказал, что хотел бы поздравить португальскую сборную, которая доминировала в матче и одержала заслуженную победу, но македонцы уходят с высоко поднятой головой. Стефан отметил, что Северная Македония шокировала весь футбольный мир, но нужно двигаться дальше. Защитник надеется, что македонцы будут чаще участвовать в подобных важных матчах.

Напомним, что македонцы уступили португальцам со счётом 0:2.