Роналду рассказал о роли Пепе в сборной Португалии

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о важности защитника Пепе в команде.

В интервью пресс-службе УЕФА Роналду заявил, что Пепе является неотъемлемой частью сборной Португалии. Криштиану вспомнил, что впервые встретился с защитником 20 лет назад, защищая цвета «Спортинга».

По словам капитана, Пепе пользуется уважением в национальной команде и понимает, что такое командный дух.

Сегодня, 29 марта Португалия сыграет на своем поле «Драгау» против Северной Македонии за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.