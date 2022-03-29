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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду рассказал о роли Пепе в сборной Португалии

29 Марта 2022 • 19:25 Комментировать
Португалия
...
Северная Македония
1.23 6.70 15.50
Через 1 ч. 32 мин.

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о важности защитника Пепе в команде.

В интервью пресс-службе УЕФА Роналду заявил, что Пепе является неотъемлемой частью сборной Португалии. Криштиану вспомнил, что впервые встретился с защитником 20 лет назад, защищая цвета «Спортинга».

По словам капитана, Пепе пользуется уважением в национальной команде и понимает, что такое командный дух.

Сегодня, 29 марта Португалия сыграет на своем поле «Драгау» против Северной Македонии за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Пепе Сборная Португалии Чемпионат Мира-2022
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ПОРТУГАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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