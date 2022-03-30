Бруну Фернандеш: Я здесь не для того, чтобы забивать голы, а чтобы помочь команде

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш пообщался с журналистами после финальной стыковой игры со Северной Македонией. В матче за путевку на чемпионат мира Фернандеш забил два гола.

«Я здесь не для того, чтобы забивать голы, а чтобы помочь команде. Если можно голами, то с удовольствием. Любой из нас любит забивать голы. Но я сосредоточен на том, чтобы помочь команде, и это то, что я сделал», - сказал Фернандеш.

Полузащитник отметил, что самое главное, что сборная выполнила задачу попадания на чемпионат мира в Катаре.