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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Северной Македонии: Нам нужен последний шаг для выхода на чемпионат мира

27 Марта 2022 • 10:06 Комментировать
Португалия
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Северная Македония
1.20 6.20 16.00
29.03 21:45

Рулевой македонской сборной Благое Милевски поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финального стыкового поединка с португальцами.

Милевски сказал, что после победы над итальянцами его подопечные точно не собираются останавливаться на достигнутом. Благое отметил, что македонской команде нужен последний шаг для выхода на чемпионат мира. Тренер добавил, что македонская сборная близка к тому, чтобы доказать, что она входит в топ-20 лучших команд Европы.

Напомним, что встреча между македонцами и португальцами состоится 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Чемпионат Мира 2022 Сборная Северной Македонии Благое Милевски
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ПОРТУГАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
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