Пепе: У Португалии скромная команда

Опытный защитник «Порту» и португальской сборной Пепе поделился с журналистами мнением по поводу игры своей национальной команды.

Пепе сказал, что в португальской сборной командная работа ставится намного выше качеств любого игрока. Защитник отметил, что вообще у Португалии очень скромная команда. Пепе добавил, что именно это и помогло португальской сборной вновь добиться выхода на чемпионат мира.

Напомним, что сборная Португалии уверенно переиграла Северную Македонию со счётом 2:0 и пробилась на катарский мундиаль.