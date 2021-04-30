​Кавани побил рекорд Левандовски и Месси

В первом полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разнёс «Рому» со счётом 6:2. Главным героем в составе английской команды стал Эдинсон Кавани, который забил два гола и отдал две голевые передачи на партнёров.

Как сообщает Opta, Кавани стал самым возрастным игроком, которому удавалось оформить «2+2» в еврокубках. Уругваец сделал это в 34 года и 74 дня.

Форвард «Манчестер Юнайтед» побил рекорды Роберта Левандовски и Лионеля Месси, которые оформляли «2+2» в играх против «Челси» и «Лиона» соответственно. Поляк и аргентинец делали это, когда им был тридцать один год.