​Кавани побил рекорд Левандовски и Месси

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30 Апреля 2021, 08:27,
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В первом полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разнёс «Рому» со счётом 6:2. Главным героем в составе английской команды стал Эдинсон Кавани, который забил два гола и отдал две голевые передачи на партнёров.
Как сообщает Opta, Кавани стал самым возрастным игроком, которому удавалось оформить «2+2» в еврокубках. Уругваец сделал это в 34 года и 74 дня.
Форвард «Манчестер Юнайтед» побил рекорды Роберта Левандовски и Лионеля Месси, которые оформляли «2+2» в играх против «Челси» и «Лиона» соответственно. Поляк и аргентинец делали это, когда им был тридцать один год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Эдинсон Кавани
эх, оцабрали рекорд у липового золотомячиста. ну енто ничаво, у няго знаишь скока ентих рекордов у Ля Лиги, Уэска с Хетафой не дадуть соврать)