Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кавани побил рекорд Левандовски и Месси

30 Апреля 2021, 08:27,

В первом полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разнёс «Рому» со счётом 6:2. Главным героем в составе английской команды стал Эдинсон Кавани, который забил два гола и отдал две голевые передачи на партнёров.

Как сообщает Opta, Кавани стал самым возрастным игроком, которому удавалось оформить «2+2» в еврокубках. Уругваец сделал это в 34 года и 74 дня.

Форвард «Манчестер Юнайтед» побил рекорды Роберта Левандовски и Лионеля Месси, которые оформляли «2+2» в играх против «Челси» и «Лиона» соответственно. Поляк и аргентинец делали это, когда им был тридцать один год.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Эдинсон Кавани
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Sergo
30 Апреля 2021, 08:43

эх, оцабрали рекорд у липового золотомячиста. ну енто ничаво, у няго знаишь скока ентих рекордов у Ля Лиги, Уэска с Хетафой не дадуть соврать)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола