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«Рома» провела три замены к 37-й минуте матча с «МЮ»

29 Апреля 2021, 22:46,

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» получается уникальным. Итальянская команда к 37-й минуте противостояния сделал три вынужденные замены. Уже спустя 40 секунд после стартового свистка не смог продолжить игру бомбардир Жордан Верету и был заменен на Гонсало Вильяра. Гости тут же пропустили, но сразу отыгрались. На 28-й минуте из-за проблем со здоровьем Пау Лопес уступил место в воротах сменщику Антонио Миранте. И снова вскоре «Рома» забила мяч. Третья рокировка в составе также была вынужденной - Бруно Перес заменил Леонардо Спинаццолу.

Текстовую трансляцию проводит LiveResult.ru.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома
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