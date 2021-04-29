Джеко забивает на «Олд Траффорд» в третьем десятилетии подряд

35-летний форвард «Ромы» Эдин Джеко имеет уникальную статистику в матчах против «Манчестер Юнайтед». Сегодня босниец в 10-й раз играет с «красными дьяволами» и стал автором гола в ворота Давида де Хеа на 34-й минуте.

Примечательно, что Джеко забил «МЮ» на «Олд Траффорд» за три разных клуба, представляющих три страны в трех различных турнирах в течение трех десятилетий.

В 2009 году его «Вольфсбург» проиграл «МЮ» (1:2) в матче Лиги чемпионов. В 2011 году в составе «Манчестер Сити» форвард оформил дубль в игре Премьер-лиги (6:1) и снова забил два мяча в 2014 году (3:0).

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