Фонсека: «Мы будем биться за фанатов, город и клуб»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека пообщался с журналистами перед матчем против «Манчестер Юнайтед» в рамках полуфинала Лиги Европы.

«Это очень важная встреча, не каждый день вам приходится играть в полуфиналах, вся команда понимает такие вещи. Мы видели, как фанаты провожали нас сегодня, очень важно почувствовать такой уровень поддержки. Мы будем биться за болельщиков, город и клуб.

Нам предстоит сыграть против сильной команды, фаворита Лиги Европы. Мы хорошо подготовились», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» состоится завтра, 29 апреля, в 22:00 по московскому времени.