Фонсека: «Мы будем биться за фанатов, город и клуб»

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28 Апреля 2021, 22:51,
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека пообщался с журналистами перед матчем против «Манчестер Юнайтед» в рамках полуфинала Лиги Европы.
«Это очень важная встреча, не каждый день вам приходится играть в полуфиналах, вся команда понимает такие вещи. Мы видели, как фанаты провожали нас сегодня, очень важно почувствовать такой уровень поддержки. Мы будем биться за болельщиков, город и клуб.
Нам предстоит сыграть против сильной команды, фаворита Лиги Европы. Мы хорошо подготовились», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» состоится завтра, 29 апреля, в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Паулу Фонсека