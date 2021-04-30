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Фернандеш: «Чувствую себя, как дома, и ощущаю доверие к себе. Это позволяет мне играть в свой лучший футбол»

30 Апреля 2021, 00:20,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвёл итоги матча с «Ромой» (6:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

- Мы хорошо начали игру, но затем дважды пропустили в свои ворота. Но, тем не менее, мы оставались сфокусированными и спокойными, а затем во втором тайме проявили себя с лучшей стороны.  Я наслаждался проведенным временем в Италии, а здесь в «Юнайтед» я чувствую себя, как дома, и ощущаю доверие к себе. Это позволяет мне играть в свой лучший футбол, - заявил португалец  Sky Sport.

Фернандеш начинал карьеру в Италии, проведя пять лет в «Новаре», «Удинезе» и «Сампдории». Сегодня он стал третьим игроком в истории «МЮ», который забил 20 пенальти за клуб. Больше только у Уэйна Руни и Руда ван Нистелроя.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Ibray
30 Апреля 2021, 00:56

>> здесь в «Юнайтед» я чувствую себя, как дома, и ощущаю доверие к себе. Это позволяет мне играть в свой лучший футбол
Получается, когда играет против команд, зарплатная ведомость которых больше, чем половина зарплатной ведомости Юнайтед, не ощущает доверие.

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