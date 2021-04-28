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​Сульшер снова хочет обыграть «Рому» со счётом 7:1

28 Апреля 2021, 16:54,

В четверг в первом полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Рому». На пресс-конференции Уле Гуннару Сульшеру напомнили о встречах команд в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2005/2006, когда он ещё был игроком «красных дьяволов». Тогда «Рома» выиграла первый матч дома со счётом 2:1, но «МЮ» в ответном поединке разнёс соперника с результатом 7:1.

«Я помню обе игры, я выходил в стартовом составе в первой. Тогда мы показали очень хороший результат после поражения со счётом 1:2. Та ночь была волшебной. Алан Смит был великолепен, мы показали, на что способен «Юнайтед». Теперь мы снова хотим выступить так же», - сказал Сульшер.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Уле Гуннар Сульшер
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