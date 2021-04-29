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В самом начале матча с «Манчестер Юнайтед» «Рома» потеряла лучшего снайпера и пропустила мяч

29 Апреля 2021, 22:15,

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» начался с неприятных для итальянцев событий. Уже спустя 40 секунд противостояния травму получил лучший бомбардир «волков» в Серии А Жордан Верету. На пятой минуте его заменил Гонсало Вильяр. У 28-летнего француза 11 голов в 37 официальных матчах за римлян.

На девятой гостевая команда уже пропустила гол - после ряда передач Эдинсон Кавани с линии штрафной отыграл на Бруну Фернандеша, который сблизился с голкипером и метко пробил.

Текстовая трансляция матча «МЮ» - «Рома» проходит на LiveResult.ru.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Жордан Верету
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