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Фонсека – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы должны проявить характер»

25 Апреля 2021, 22:26,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Это очень важная игра для нас, необходимо полностью сосредоточиться на ней. Конечно, мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» очень опасен на контратаках. Но вся команда должна понимать, что нам будет очень сложно, если мы поедем к ним в гости с мыслями об обороне. Мы должны контролировать мяч и постараться усложнить им задачу. Парни должны проявить характер и не садиться слишком глубоко», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» состоится в четверг, 29 апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Паулу Фонсека
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