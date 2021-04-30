​Сульшер: «Мы ещё не вышли в финал, такие детские ошибки допускать нельзя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался после домашней победы над «Ромой» со счётом 6:2 в первом полуфинале Лиги Европы.

«Нет, я не думаю, что дело сделано, хотя результат хороший. Мы знаем, что у соперника есть качество.

«Рома» забила два гола после шансов, которые мы им предоставили. Мы не растерялись, проявили характер и совершили камбэк. Два гола в наши ворота – детские, школьные ошибки, которые нельзя допускать на таком уровне», - высказался Сульшер в эфире BT Sport.

Ответный матч между «Ромой» и «МЮ» пройдёт шестого мая в Италии.