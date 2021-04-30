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​«Манчестер Юнайтед» - первая команда с 1964 года, забившая 6 голов в полуфинале еврокубка

30 Апреля 2021, 09:42,

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» порадовал своих фанатов волевой победой над «Ромой» со счётом 6:2 в первом полуфинале Лиги Европы. Как сообщает Gracenote Live, «красные дьяволы» стали первой командой с 1964 года, которой удалось забить шесть голов на заключительных стадиях еврокубков (полуфиналы и финал). Последним это делал «Реал», разгромивший швейцарский «Цюрих» в полуфинале Кубка европейских чемпионов со счётом 6:0 в мае 1964 года.

Ответная игра между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Италии шестого мая. Второй билет в финал Лиги Европы разыграют «Арсенал» и «Вильярреал».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома
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