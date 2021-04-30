Бруну Фернандеш - лучший игрок недели в Лиге Европы

В Лиге Европы определён лучший игрок прошедших в четверг полуфинальных матчей. Им стал Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», который к двум голам приплюсовал ещё два ассиста. За звание лучшего игрока недели во втором по значимости европейском кубке также боролись одноклубник португальца Эдинсон Кавани, а также Рауль Альбиоль из «Вильярреала» и форвард «Арсенала» Николя Пепе.

26-летний Фернандеш провел 52 официальных матча за «МЮ» в текущем сезоне, забивая в каждом втором, также на его счету 16 результативных передач. Трансферная стоимость Бруну Фернандеша оценивается в 90 млн евро.