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Бруну Фернандеш - лучший игрок недели в Лиге Европы

30 Апреля 2021, 18:31,

В Лиге Европы определён лучший игрок прошедших в четверг полуфинальных матчей. Им стал Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», который к двум голам приплюсовал ещё два ассиста. За звание лучшего игрока недели во втором по значимости европейском кубке также боролись одноклубник португальца Эдинсон Кавани, а также Рауль Альбиоль из «Вильярреала» и форвард «Арсенала» Николя Пепе.

26-летний Фернандеш провел 52 официальных матча за «МЮ» в текущем сезоне, забивая в каждом втором, также на его счету 16 результативных передач. Трансферная стоимость Бруну Фернандеша оценивается в 90 млн евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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