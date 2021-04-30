Погба привёл слова из раздевалки «МЮ» в перерыве

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, ставший антигероем первого тайма полуфинала Лиги Европы с «Ромой» (6:2), дал комментарий после финального свистка.

- Результат положительный, но это еще не конце. Мы собираемся остаться сфокусированными и провести ответный матч с таким же настроем. В первом тайме мы допустили две ошибки, из-за чего дважды пропустили. Второй мяч выбил нас из колеи. В перерыве же мы собрались, сказали сами себе: «давайте играть правильно и просто». Все мы были мотивированными и нацеленными забить так много мячей, сколько было бы возможно, - заявил француз в эфире BT Sport.