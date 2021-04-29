«Красные дьяволы» полакомились обескровленными «волками»: Кавани и компания принесли «МЮ» волевой разгром «Ромы»

Англо-итальянские разборки в полуфинале Лиги Европы обозначились противостоянием «Манчестер Юнайтед» и «Ромы».

«Манчестер Юнайтед» имеет положительную статистику личных встреч с «Ромой». В активе «красных дьяволов» есть в том числе разгром «волков» со счётом 7:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов весной 2007 года. Но понятно, что сейчас это не имеет никакого значения. Предыдущий раз они встречались друг с другом летом 2014-го в Международном Кубке чемпионов, и с тех времён много воды утекло. «МЮ» успел за это время выиграть Лигу Европы под руководством Моуринью, а вот «Рома» в плане международных трофеев до сих пор может похвастать разве что Кубком ярмарок сезона-1960/1961 и Англо-итальянским кубком 1972 года.

Embed from Getty Images

Команды начали матч не шашки наголо, но при этом довольно быстро обменялись забитыми голами. Погба, Кавани и Бруну Фернандеш расчертили зигзаг на левом полуфланге и в центре, результатом чего стала результативная подсечка Фернандеша в дальний угол (1:0). Ответочка же манкунианцам прилетела с пенальти. Там получилось весьма интересно: Джеко не попал по мячу с линии штрафной, однако атака гостей продлилась на правом полуфланге, где Карсдорп не дал уйти мячу за лицевую и послал мяч в бедро подкатившегося Погба, от которого снаряд отскочил ему же в руку. Пеллегрини пробил с одиннадцатиметрового в левый угол – Де Хеа прыгнул куда надо, но не достал (1:1).

Embed from Getty Images

Дальше шла плюс-минус равная игра, и на 33-й минуте «Рома» буквально занесла мяч в чужую сетку. Спинаццола не смог выйти на оперативный простор на левом фланге, однако сохранил владение и сделал короткий пас Мхитаряну. Тот, в свою очередь, катнул в пустую полуфланговую зону на Пеллегрини, который прострелил во вратарскую, и там уже Джеко доставил мяч за ленточку. Первый тайм так и завершился со счётом 1:2, и это тем удивительнее, что Паулу Фонсеке пришлось делать три замены из-за травм – пострадали Верету, Пау Лопес и Спинаццола. Кстати, именно новый в матче вратарь Миранте выручил «волков» на пятой компенсированной минуте перед перерывом. Ужасную ошибку возле своей штрафной допустил Ибаньес, буквально подаривший Кавани выход один на один, но Миранте отразил мощный выстрел Эль Матадора, а добивание заблокировал защитник. После подачи углового Мактоминай пробил головой немного выше перекладины.

Embed from Getty Images

Впрочем, в начале второго тайма хозяева умеренно праздновали сравнение счёта. «Рома» была наказана контратакой, в которой Кавани отыгрался по центру с Фернандешем, оказался один на один с Миранте и радиоуправляемым ударом загнал круглого в правую девятку (2:2).«Юнайтед» получил некий прилив сил и стал острить, а потом забил, когда римляне вроде бы отвели игру от своей штрафной. Ошибся Миранте, парировавший удар Уан-Биссаки перед собой, и Кавани оформил дубль с линии вратарской (3:2). У гостей отличную возможность испортил Пеллегрини, который после проникающего паса Карсдорпа сделал сомнительный продольный пас вместо напрашивавшегося удара сразу. У «МЮ» же дела во втором тайме клеились куда лучше.

Embed from Getty Images

Вот 69-я минута. Кавани готовится замкнуть прострел с правой стороны, мяч проходит мимо, но бывший «красный дьявол» Смоллинг имеет неосторожность попасть в подкате по ногам Кавани, назначается пенальти, и Фернандеш бьёт точно в левый угол (4:2). Несколько минут – и «волки» горят уже с крупным счётом. Манкунианцы разыграли правофланговый угловой, и Фернандеш ввертел мяч на голову Погба, который поразил левый угол (5:2). Причём это было ещё не всё, поскольку на 86-й минуте Гринвуд в контратаке сделал счёт 6:2, отличившись с рикошетом с правого полуфланга в левый угол. «Рома» что-то пыталась сделать, но безуспешно. Эти команды на пару забили на «Олд Траффорд» столько же, сколько 14 лет назад, когда было 7:1. «Красные дьяволы» одержали крупную волевую победу и, кажется, окончательно оформились в качестве главного фаворита заканчивающегося розыгрыша этой Лиги Европы.

Кирилл Иванцов