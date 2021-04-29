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«Красные дьяволы» полакомились обескровленными «волками»: Кавани и компания принесли «МЮ» волевой разгром «Ромы»

29 Апреля 2021, 23:56,

Англо-итальянские разборки в полуфинале Лиги Европы обозначились противостоянием «Манчестер Юнайтед» и «Ромы».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
(1:0) Фернандеш Бруну 9'    
    15' Пеллегрини Лоренцо (1:1)
    34' Джеко Эдин (1:2)
(2:2) Кавани Эдинсон 48'    
(3:2) Кавани Эдинсон 64'    
(4:2) Фернандеш Бруну 71'    
(5:2) Погба Поль 75'    
(6:2) Гринвуд Мэйсон 86'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк Мактоминай Скотт Фред Сантос   83' (Матич Неманья (   83') Рэшфорд Маркус   76' (Гринвуд Мэйсон (   76') Фернандеш Бруну   90' (Мата Хуан (   90') Погба Поль   51' Кавани Эдинсон
Запасные: Уильямс Брендон Байи Эрик Диалло Амад Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Теллес Алекс Грант Ли Туанзебе Аксел Хендерсон Дин
Пау Лопес   28' (Миранте Антонио (   28') Смоллинг Крис   61' Кристанте Бриан Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Диавара Амаду Верету Жордан   5' (Вильяр Гонсало (   5'   50') Спинаццола Леонардо   37' (Перес Бруно (   37') Пеллегрини Лоренцо Джеко Эдин Мхитарян Генрих
Запасные: Дарбо Эбрима Киерво Риккардо Сантон Давиде Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Перес Карлес Майораль Борха
29 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

«Манчестер Юнайтед» имеет положительную статистику личных встреч с «Ромой». В активе «красных дьяволов» есть в том числе разгром «волков» со счётом 7:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов весной 2007 года. Но понятно, что сейчас это не имеет никакого значения. Предыдущий раз они встречались друг с другом летом 2014-го в Международном Кубке чемпионов, и с тех времён много воды утекло. «МЮ» успел за это время выиграть Лигу Европы под руководством Моуринью, а вот «Рома» в плане международных трофеев до сих пор может похвастать разве что Кубком ярмарок сезона-1960/1961 и Англо-итальянским кубком 1972 года.

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Команды начали матч не шашки наголо, но при этом довольно быстро обменялись забитыми голами. Погба, Кавани и Бруну Фернандеш расчертили зигзаг на левом полуфланге и в центре, результатом чего стала результативная подсечка Фернандеша в дальний угол (1:0). Ответочка же манкунианцам прилетела с пенальти. Там получилось весьма интересно: Джеко не попал по мячу с линии штрафной, однако атака гостей продлилась на правом полуфланге, где Карсдорп не дал уйти мячу за лицевую и послал мяч в бедро подкатившегося Погба, от которого снаряд отскочил ему же в руку. Пеллегрини пробил с одиннадцатиметрового в левый угол – Де Хеа прыгнул куда надо, но не достал (1:1).

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Дальше шла плюс-минус равная игра, и на 33-й минуте «Рома» буквально занесла мяч в чужую сетку. Спинаццола не смог выйти на оперативный простор на левом фланге, однако сохранил владение и сделал короткий пас Мхитаряну. Тот, в свою очередь, катнул в пустую полуфланговую зону на Пеллегрини, который прострелил во вратарскую, и там уже Джеко доставил мяч за ленточку. Первый тайм так и завершился со счётом 1:2, и это тем удивительнее, что Паулу Фонсеке пришлось делать три замены из-за травм – пострадали Верету, Пау Лопес и Спинаццола. Кстати, именно новый в матче вратарь Миранте выручил «волков» на пятой компенсированной минуте перед перерывом. Ужасную ошибку возле своей штрафной допустил Ибаньес, буквально подаривший Кавани выход один на один, но Миранте отразил мощный выстрел Эль Матадора, а добивание заблокировал защитник. После подачи углового Мактоминай пробил головой немного выше перекладины.

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Впрочем, в начале второго тайма хозяева умеренно праздновали сравнение счёта. «Рома» была наказана контратакой, в которой Кавани отыгрался по центру с Фернандешем, оказался один на один с Миранте и радиоуправляемым ударом загнал круглого в правую девятку (2:2).«Юнайтед» получил некий прилив сил и стал острить, а потом забил, когда римляне вроде бы отвели игру от своей штрафной. Ошибся Миранте, парировавший удар Уан-Биссаки перед собой, и Кавани оформил дубль с линии вратарской (3:2). У гостей отличную возможность испортил Пеллегрини, который после проникающего паса Карсдорпа сделал сомнительный продольный пас вместо напрашивавшегося удара сразу. У «МЮ» же дела во втором тайме клеились куда лучше.

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Вот 69-я минута. Кавани готовится замкнуть прострел с правой стороны, мяч проходит мимо, но бывший «красный дьявол» Смоллинг имеет неосторожность попасть в подкате по ногам Кавани, назначается пенальти, и Фернандеш бьёт точно в левый угол (4:2). Несколько минут – и «волки» горят уже с крупным счётом. Манкунианцы разыграли правофланговый угловой, и Фернандеш ввертел мяч на голову Погба, который поразил левый угол (5:2). Причём это было ещё не всё, поскольку на 86-й минуте Гринвуд в контратаке сделал счёт 6:2, отличившись с рикошетом с правого полуфланга в левый угол. «Рома» что-то пыталась сделать, но безуспешно. Эти команды на пару забили на «Олд Траффорд» столько же, сколько 14 лет назад, когда было 7:1. «Красные дьяволы» одержали крупную волевую победу и, кажется, окончательно оформились в качестве главного фаворита заканчивающегося розыгрыша этой Лиги Европы.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Лига Европы
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Комментарии (16)
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2
Element-22
30 Апреля 2021, 00:26

как же я надеюсь на продление Кавани. ну хотя бы на год... к моему стыду, даже не знал, что Люк своё преображение объяснил приходом Эдинсона... у этого убийцы даже защитники чему-то учатся! все, кроме Марсьяля. почувсвуйте разницу.

0
snk6565
30 Апреля 2021, 00:34

С того момента, как подвинули Ибру, я говорил, что в раздевалке нужен такой дядька....надеюсь, что Матадора придержат хотя бы для этого...тем более, он эту функцию (а может не только эту) выполняет на все 100

0
Element-22
30 Апреля 2021, 00:39

я не видел, шоб на Ибру так равнялись и так Иброй восхищались))) да и эгоизма в нём всё же лишку... а вот Кавани - ну прям идеальная личность для строящейся, перспективной команды.

0
snk6565
30 Апреля 2021, 00:45

У Ибры, на тот момент, была хоризма, которую глушили ( как мне показалось)...но...его присутствие в Милане показывает на что он способен...
А в МЮ...такое ощущение...он слегка затмевал первых лиц

0
Element-22
30 Апреля 2021, 00:59

если честно, тот МЮ даже вспоминать не хочется...
я тут понаблюдал за волной британских инсайдов о том, что происходило за дверями клуба в периоды правления ВанГалом и Моуром... знаешь, Уле сейчас проделывает ТИТАНИЧЕСКУЮ работу. мы в его лице получили менеджера, а не тренера. кому молиться, чтобы всё у него получилось и никто ему не мешал? а то так не хочется возвращаться в те дебри...

0
snk6565
30 Апреля 2021, 01:07

ПоЕтому...если реально уйдет Вудворт и придет номинальный ван дер Сар....я буду просто в космосе)))

0
Element-22
30 Апреля 2021, 01:11

даже несмотря на все передряги, традиции сохраняются))

2
manch
30 Апреля 2021, 00:20

c Миланом тяжелее было. Рома по физике и сыгранности нулевая. GG MU!

1
Element-22
30 Апреля 2021, 00:34

итальянский футбол в целом в ауте. глянул ключевой матч тура Лацио-Милан и меня чуть не вырвало. россонери сегодня получили бы столько же.

2
snk6565
30 Апреля 2021, 00:10

Вот так нужно было изначально...хотя...потом эмоции шкалят...что мы можем разнести кого угодно.. нам забивают сколько могут, мы - сколько хотим)))
GCMU

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1
CELTIC FROST
30 Апреля 2021, 00:09

Нынешняя Рома - это антиитальянский футбол с дырищами в обороне. Играя пешочком в первом тайме и совершая глупые ошибки, хозяева едва не приплыли. Но стоило добавить в тайме втором, как Рома сама поплыла. при Фонсеке команда деградировала, но это ее проблемы. Сочувствую болельщикам. А МЮ проявил характер и теперь должен проходить в финал. Надеюсь, он будет английским, несмотря на все беды Арсенала. И пусть Уле выиграет свой первый трофей. Иначе будет, как Тоттенхэм)

0
Element-22
30 Апреля 2021, 00:10

блин, а какая это по счёту волевая победа при Сульшере? я уже сбился)

1
snk6565
30 Апреля 2021, 00:19

Просто вспомни САФа...и не считай)))

3
Element-22
30 Апреля 2021, 00:00

СПАСИБО, МУЖЧИНЫ!
Сульшер в прошлом году проиграл 3 полуфинала, чтобы с ноги вынести этот заевший замок!))
Смоллинга просто обожаю! Фаны МЮ, расскажите мне, пжлста, ещё раз, что потеря Криса - потеря века :)))
Недаром я не только перед матчем, но и в перерыве (при счёте 1:2) писал, что по этой высохшей ромашке нужно ногами топтаться, как бы грубо это не звучало. Я в АПЛ уже 100 лет не был так уверен в победах :)
У Бруно 2+2. ЧЕТЫРЕ голевых действия в полуфинале еврокубка. Пенальдеш...
GGMU!!!

1
CELTIC FROST
30 Апреля 2021, 00:04

+++++ Смоллинг еще и радовался огого как голам в ворота МЮ, мог бы для приличия сдерживать эмоции. Как и ожидалось, голов в этом матче будет много

1
Element-22
30 Апреля 2021, 00:28

да все они кретины, только Рон всегда сохранял лицо :)

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