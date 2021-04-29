Пинту: «Это важный матч для нас, не только для «Ромы», но и для всего итальянского футбола»

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту дал первое интервью на итальянском языке перед матчем с «МЮ» в полуфинале Лиги чемпионов.

- Это важный матч для нас, не только для «Ромы», но и для всего итальянского футбола. Мы ожидаем сложной игры, но приехали за положительным результатом. Не нужно забывать, что это только первый матч из двух, и мы сконцентрированы на хорошем итоге и написании истории клуба, - заявил Пинту Sky Sport Italia.

Также гендиректор отказался комментировать слухи о грядущей замене Паулу Фонсеки на Маурицио Сарри, отметив, что нынешний наставник выжимает максимум возможного, и в данный момент нелогично думать о чем-то другом, кроме поединка против «МЮ».