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Смоллинг – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Особенная игра для меня»

28 Апреля 2021, 21:51,

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пообщался с журналистами перед первым матчем полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, это особенная игра для меня. Мало того, что мы играем в полуфинале серьезного турнира, так ещё и противостоять нам будет мой бывший клуб. За последние два года в Риме я понял, как важно привезти в Рим трофей, которых не было уже долгое время. У нас есть всё, чтобы добиться этого. Я рад, что нахожусь в отличной форме и готов внести свой вклад, в нашей команде важен каждый игрок.

Повреждение? Я тренировался в общей группе и готов провести 90 минут, но решение останется за тренером. Мне не терпится поскорее выйти на поле», - цитирует Смоллинга Football Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Крис Смоллинг
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