​Мхитарян не жалеет об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ответил на вопрос, жалеет ли он о своём уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Я никогда не жалею о своих решениях. В то время Жозе Моуринью был одним из самых успешных тренеров в мире. Я думаю, что он был тренером с наибольшим количеством трофеев. Так что это был новый опыт.

Было сложно, но в то же время я многому научился. Я научился обороняться и приносить пользу команде», - рассказал Мхитарян The Athletic.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Рома» сразятся в полуфинале Лиги Европы. Первый матч пройдёт в Англии двадцать девятого апреля.