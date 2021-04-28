​Мхитарян не жалеет об уходе из «Манчестер Юнайтед»

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28 Апреля 2021, 19:50,
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Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ответил на вопрос, жалеет ли он о своём уходе из «Манчестер Юнайтед».
«Я никогда не жалею о своих решениях. В то время Жозе Моуринью был одним из самых успешных тренеров в мире. Я думаю, что он был тренером с наибольшим количеством трофеев. Так что это был новый опыт.
Было сложно, но в то же время я многому научился. Я научился обороняться и приносить пользу команде», - рассказал Мхитарян The Athletic.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Рома» сразятся в полуфинале Лиги Европы. Первый матч пройдёт в Англии двадцать девятого апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Рома, Генрих Мхитарян