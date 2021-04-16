Сульшер: «Манчестер Юнайтед» ждёт битва с «Ромой»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от встречи с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

«С нетерпением жду матчей полуфинальной стадии. Впереди нас ждет «Рома», это команда с большой историей. Будет настоящая европейская битва.

Раньше «Манчестер Юнайтед» удачно играл против представителей Серии А, поэтому мы рассчитываем на выход в финал. Было бы круто выиграть этот трофей», - приводит слова норвежского специалиста BBC Sport.

Матчи полуфинальной стадии Лиги Европы пройдут 29-го апреля и шестого мая.