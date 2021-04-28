Сульшер: «У меня есть два ценных трофея, связанных с «Ромой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер с уважением высказался о «Роме» перед матчем против римлян в полуфинале Лиги Европы.

«Рома» - это фантастический клуб с великой историей. У меня есть два ценных трофея дома, связанных с «Ромой» - это футболки Тотти и Де Росси, я обменивался с ними.

Мы готовы к матчу с «Ромой», я очень уважаю их, все это знают», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Первый матч полуфинала Лиги Европы между «Ромой» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, двадцать девятого апреля, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.