Сульшер: «Вы определенно увидите хороший «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от полуфинального матча с «Ромой» в интервью для итальянского телевидения.

- Вы определенно увидите хороший «Манчестер Юнайтед». Мы в хорошей форме, уверены в своих силах и попытаемся перенести сюда хорошую форму, что вы могли видеть в матчах Премьер-лиги, - заявил тренер в эфире Sky Sport Italia.

- Мы все отлично знаем «Рому». Это большое удовольствие принимать ее на «Олд Траффорд», особенно для наших бывших футболистов, - добавил Сульшер, намекая на матч Лиги чемпионов 2007 года, когда англичане победили со счетом 7:1. Нынешний тренер «МЮ» Майкл Кэррик тогда оформил дубль.