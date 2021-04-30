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Фонсека: «Во втором тайме мы всё сделали не так»

30 Апреля 2021, 00:25,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дал комментарий после фиаско на «Олд Траффорд», где его команда проиграла «МЮ» (2:6) в полуфинальном матче Лиги Европы.

- Тяжелое поражение. У нас был хороший первый тайм, но после перерыва нас не было. Сложно объяснить, как команда, которая так здорово провела первые 45 минут, так сыграла во втором тайме. Конечно, сложно играть против команд вроде «МЮ» без замен. В любом случае пробиться сюда  - это положительный результат. Так же могу оценить нашу игру в первом тайме. Но во втором тайме мы всё сделали не так, - сказал Фонсека в эфире Sky Sport.

Напомним, что в первом тайме итальянцы сделали три замены из-за травм.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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