Финальный штрих европейского позора: Кто из футболистов ЦСКА ужасно сыграл против хорватского «Динамо»

Оценки футболистам Виктора Ганчаренко

Наконец-то, можно выдохнуть. Групповые этапы еврокубков в этом сезоне настоящим испытанием обрушились на российские клубы. «Наших» просто унижали, даже деклассировали. Причём, все кому не лень. Австрийцы руку приложили, хлопнув «Локо» и ЦСКА, бельгийцы избили «Зенит», хорваты подключились. «Динамо» Загреб завершило потуги «армейцев» в Лиге Европы. Завершило звонким подзатыльником.

Статистика матча: владение мячом - 49:51, удары по воротам - 15:15, в створ – 5:5, угловые – 6:5. Равные цифры статистики не должны вводить в заблуждение, «Динамо» во втором тайме перестало играть, обеспечив себе победный счёт. А ведь ЦСКА обещал борьбу, обещал сражаться за престиж. Обещал, но не женился. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Виктора Ганчаренко.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЦСКА МОСКВА

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ – 5,0. В пропущенных голах сложно обвинять Акинфеева, расстреливали его с близкой дистанции или один на один выходили, но три пропущенных мяча – многовато. Да и без значимых сейвов обошёлся Игорь, то штанга спасала его, то хорваты мимо били.

ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ – 4,0. Из-под Щенникова Лирим Кастрати выдал прекрасный кросс, ставший голевым, из-под Щенникова он отдал ещё две обостряющие передачи. А вот все три навеса Георгия ушли в никуда. Фланги вообще оказались слабым местом ЦСКА в этот вечер.

ВИКТОР ВАСИН – 5,0. Интересно, что при полной деклассации обороны ЦСКА не самый плохой матч провёл Васин. Виктор, конечно, опаздывал к эпизодам, заработал жёлтую карточку на Майере, но прилично вёл верховую борьбу, выиграв у Гаврановича 4 эпизода из 5, ещё 4 раза Васин ловко сыграл на перехвате.

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ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 5,0. Дивеев тоже вверху был интересен, но уже у чужих ворот – однажды пробил очень опасно, немного в створ не попав. Классно сыграл на перехвате, прервав обостряющий пас Кастрати, правда, до этого сам же ошибся позиционно. Небольшое повреждение не позволило Игорю завершить матч, пожелаем здоровья.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 3,0. Ох, обычно полезному и хорошо играющему Марадишвили лучше забыть загребский вечер. Мислав Оршич творил что хотел. Дважды пробил в штангу, легко раскрутив Константина, забил гол при полном попустительстве Марадишвили. В общем, забрал фланг вчистую, даже не заметил защитника.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 6,0. Опорная зона ЦСКА – небольшое светлое пятно. Только третий гол пришёл через центр, тогда провалились Тикнизян и Обляков, но Иван знатно отработал на команду до этого. Пять отборов, три передачи под удар (две – со стандартов), два перехвата и семь выигранных единоборств. Отличные показатели для Ивана.

КРИСТИЯН БИСТРОВИЧ – 7,0. И почему Бистрович не проходит в основу ЦСКА? Очень полезен в отборе – 2+2 отборов и перехватов, хорошо поддерживает атаки. Четыре раза вырезал точный кросс, дважды выводил партнёров на удар и, главное, технично гол оформил, отличившись не из самой простой ситуации.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ – б/о. Не удалось понять, был Ахметов на поле или нет.

БАКТИЁР ЗАЙНУТДИНОВ – 4,0. Пока выходить в обороне у Зайнутдинова получается куда лучше, чем в атаке. Появлялся на обоих флангах, но ничего опасного так и не придумал, отдав всего-то 11 точных передач. Его опека Гвардиола на угловом в учебники футбола, параграф «как нельзя защищаться на стандартах». Из-за Бактиёра пришёл первый гол «Динамо».

АРНОР СИГУРДССОН – 3,5. А где играл Сигурдссон вообще понять сложно. Опускался он помогать обороне, но Кастрати его легко обыгрывал (4 раза). Вступал в единоборства, так его двигали от мяча – 9 раз из 11, а когда пытался в атаку пойти – губил даже робкие подходы ЦСКА. Провальный матч Сигурдссона, которого даже заменить не на кого.

ИЛЬЯ ШКУРИН – б/о. Оценку здесь не определить. 12 верховых единоборств провёл, половину выиграл. Вот и всё. Атак ЦСКА в первый час игры не существовало.

ФЁДОР ЧАЛОВ – б/о. В очередной раз загубил шикарный момент, подтвердив, что на позиции центрфорварда ему не уютно.

НАИР ТИКНИЗЯН – б/о.

АДОЛЬФО ГАЙЧ – б/о. Ужасный матч Гайча, уже устаёшь это повторять из раза в раз. Без пользы, без выигранных единоборств (всего 5 провёл), зато с жёлтой карточкой и одной (достижение) точной передачей.

ВАДИМ КАРПОВ – б/о.