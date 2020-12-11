Обляков: «Таков результат, это футбол, значит, заслужили все команды, в том числе и мы»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги матча с «Динамо» Загреб (1:3) в эфире канала «Матч!».

- У ЦСКА очень сложная серия, серия из шести матчей без побед. Это ощущается как-то в команде, это кризис? Как вы сами считаете?

- Да никак не рассуждаем, выходим на каждую игру побеждать, но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче.

- В чем причина такой серии? Как ее прервать?

- Выиграть просто матч. Я не знаю, в чем причина. Где-то что-то не получается, идет не так, поэтому неудачные результаты.

- Расскажите, как тренерский штаб корректировал вашу работу? Потому что ноль забитых мячей в первом, втором домашнем матче. Казалось, в третьем все получится, а там 0:1. Та же история на выезде, хотя на выезде вы забивали мячи. Как менялась работа тренера? Что вам дополнительно объясняли, что делалось?

- Да нет, ничего. Просто надо было забить гол где-то. Такой нефарт не помогал нам забить попасть по воротам, где-то голкиперы вытаскивали. Нам просто не хватало гола, особенно в домашних матчах. На выезде чуть сложнее играть, чем дома, но мы старались. Неудачная Лига Европы в целом.

- Расскажите об ощущениях, когда выходите на матч, который ничего не решает, а впереди две очень большие игры в российском чемпионате.

- Мы все равно профессионалы, хочется выходить и побеждать в каждой игре. Это рейтинг, но не удалось выиграть.

- В чем вы видите причину вообще таких тяжелых поражений и тяжелых выступлений наших клубов в Европе?

- Не знаю, что вам ответить. Таков результат, это футбол, значит, заслужили все команды, в том числе и мы.