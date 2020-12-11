Обляков: «Таков результат, это футбол, значит, заслужили все команды, в том числе и мы»

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11 Декабря 2020, 01:28,
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвёл итоги матча с «Динамо» Загреб (1:3) в эфире канала «Матч!».
- У ЦСКА очень сложная серия, серия из шести матчей без побед. Это ощущается как-то в команде, это кризис? Как вы сами считаете?
- Да никак не рассуждаем, выходим на каждую игру побеждать, но сейчас такая серия, где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче.
- В чем причина такой серии? Как ее прервать?
- Выиграть просто матч. Я не знаю, в чем причина. Где-то что-то не получается, идет не так, поэтому неудачные результаты.
- Расскажите, как тренерский штаб корректировал вашу работу? Потому что ноль забитых мячей в первом, втором домашнем матче. Казалось, в третьем все получится, а там 0:1. Та же история на выезде, хотя на выезде вы забивали мячи. Как менялась работа тренера? Что вам дополнительно объясняли, что делалось?
- Да нет, ничего. Просто надо было забить гол где-то. Такой нефарт не помогал нам забить попасть по воротам, где-то голкиперы вытаскивали. Нам просто не хватало гола, особенно в домашних матчах. На выезде чуть сложнее играть, чем дома, но мы старались. Неудачная Лига Европы в целом.
- Расскажите об ощущениях, когда выходите на матч, который ничего не решает, а впереди две очень большие игры в российском чемпионате.
- Мы все равно профессионалы, хочется выходить и побеждать в каждой игре. Это рейтинг, но не удалось выиграть.
- В чем вы видите причину вообще таких тяжелых поражений и тяжелых выступлений наших клубов в Европе?
- Не знаю, что вам ответить. Таков результат, это футбол, значит, заслужили все команды, в том числе и мы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Иван Обляков