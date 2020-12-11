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Кастрати забил третий гол ЦСКА, Бистрович размочил счёт

11 Декабря 2020, 00:42,

Евро-Футбол.Ру

Московский ЦСКА продолжает пропускать мячи в заключительном поединке Лиги Европы. Играя против загребского «Динамо» на выезде, «армейцы» уступили в первом тайме 0:2, а на 75-й минуте счет стал разгромным. Ловро Майер вывел Лирима Кастрати один на один с Игорем Акинфеевым, и вратарь гостей не выручил. В ответной атаке ЦСКА наконец-то забил. Константин Марадишвили прострелил с правого фланга в штрафную, Кристиян Бистрович добрался до мяча и отправил его в сетку - 1:3.

Напомним, что команда Виктора Ганчаренко проводит эту Лигу Европы без побед - 1:1 и 0:1 с «Вольфсбергером», 0:0 с «Динамо» и 1:3 и 0:0 с «Фейеноордом».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Загреб, Кристиян Бистрович
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