Кастрати забил третий гол ЦСКА, Бистрович размочил счёт

Московский ЦСКА продолжает пропускать мячи в заключительном поединке Лиги Европы. Играя против загребского «Динамо» на выезде, «армейцы» уступили в первом тайме 0:2, а на 75-й минуте счет стал разгромным. Ловро Майер вывел Лирима Кастрати один на один с Игорем Акинфеевым, и вратарь гостей не выручил. В ответной атаке ЦСКА наконец-то забил. Константин Марадишвили прострелил с правого фланга в штрафную, Кристиян Бистрович добрался до мяча и отправил его в сетку - 1:3.

Напомним, что команда Виктора Ганчаренко проводит эту Лигу Европы без побед - 1:1 и 0:1 с «Вольфсбергером», 0:0 с «Динамо» и 1:3 и 0:0 с «Фейеноордом».