​Ганчаренко поговорил о мотивации ЦСКА на матч с загребским «Динамо»

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09 Декабря 2020, 20:58,
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу предстоящего гостевого матча против загребского «Динамо».
Как известно, ЦСКА потерял все шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы, поэтому с турнирной точки зрения игра в Загребе для команды Виктора Ганчаренко ничего не решает.
«Отдельных задач этот матч не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе. Это лучший навык. Да, может что-то не получаться, как было в предыдущих матчах. В любом случае, это рейтинговые очки, престиж свой и клубный», - приводит слова Ганчаренко официальный сайт ЦСКА.
Матч «Динамо» Загреб – ЦСКА Москва пройдёт в четверг, десятого декабря. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко