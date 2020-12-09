​Ганчаренко поговорил о мотивации ЦСКА на матч с загребским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу предстоящего гостевого матча против загребского «Динамо».

Как известно, ЦСКА потерял все шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы, поэтому с турнирной точки зрения игра в Загребе для команды Виктора Ганчаренко ничего не решает.

«Отдельных задач этот матч не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе. Это лучший навык. Да, может что-то не получаться, как было в предыдущих матчах. В любом случае, это рейтинговые очки, престиж свой и клубный», - приводит слова Ганчаренко официальный сайт ЦСКА.

Матч «Динамо» Загреб – ЦСКА Москва пройдёт в четверг, десятого декабря. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.