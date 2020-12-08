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Португальские арбитры обслужат матч «Динамо» Загреб - ЦСКА

08 Декабря 2020, 13:47,

Евро-Футбол.Ру

УЕФА представил судейскую бригаду, которая обслужит поединок шестого тура группового раунда Лиги Европы между загребским «Динамо» и московским ЦСКА.

На этом матче отработает португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Помогать ему будут Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Четвертый рефери - Угу Мигел.

Матч «Динамо» - ЦСКА состоится в Загребе на стадионе «Максимир». Начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

Перед заключительным туром «Динамо» имеет в своем активе 11 баллов. Команда гарантировала себе первое место в квартете К.

ЦСКА набрал всего три балла и располагается на последней позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Загреб
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