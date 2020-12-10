Что нужно «Наполи», «Милану», «Тоттенхэму» и ЦСКА в последнем туре Лиги Европы

В четверг пройдут матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило пройтись по группам и оценить турнирную ситуацию. Что нужно «Наполи», «Милану», «Тоттенхэму», ЦСКА и другим командам?

Группа А

М Команда И В Н П РМ О 1 Рома 5 4 1 0 12:2 13 2 Янг Бойз 5 2 1 2 7:6 7 3 ЧФР Клуж 5 1 2 2 3:8 5 4 ЦСКА София 5 0 2 3 0:6 2

ЦСКА София – «Рома»

«Янг Бойз» - «ЧФР Клуж»

«Рома» уже обеспечила себе первое место в группе А. За второй билет в плей-офф Лиги Европы в очной дуэли поспорят «Янг Бойз» и «ЧФР Клуж». Швейцарской команде достаточно не проиграть прямому конкуренту на своём поле, а вот румын устроит исключительно победа.

Группа В

М Команда И В Н П РМ О 1 Арсенал 5 5 0 0 16:3 15 2 Мольде 5 3 0 2 7:9 9 3 Рапид Вена 5 2 0 3 9:11 6 4 Дандолк 5 0 0 5 6:15 0

«Дандолк» - «Арсенал»

«Рапид» Вена – «Мольде»

В квартете под буквой В ситуация тоже несложная. «Арсенал» гарантировал себе выход в плей-офф с первого места и в последнем туре сыграет с «Дандолком», который уже не покинет четвёртую строчку. «Рапид» и «Мольде» встретятся в последнем туре и разыграют вторую путёвку в 1/16 финала. Австрийской команде нужна лишь победа – либо со счётом 1:0 (тогда «Рапид» окажется выше по общей разности мячей), либо с более крупной разницей. При счёте 2:1, 3:2 выше по личным встречам окажется «Мольде», который в первом круге победил 1:0.

Группа С

М Команда И В Н П РМ О 1 Славия 5 4 0 1 11:6 12 2 Байер 5 4 0 1 17:8 12 3 Ницца 5 1 0 4 8:15 3 4 Хапоэль Беэр-Шева 5 1 0 4 6:13 3

«Байер» - «Славия»

«Хапоэль» - «Ницца»

«Байер» и «Славия» имеют по 12 очков и уже попали в плей-офф. В последнем туре они в очной битве в Германии разыграют первое место в квартете. Ничья устроит пражскую команду, которая в первом круге обыграла леверкузенцев 1:0.

Группа D

М Команда И В Н П РМ О 1 Рейнджерс 5 3 2 0 11:7 11 2 Бенфика 5 3 2 0 16:7 11 3 Лех 5 1 0 4 6:12 3 4 Стандард 5 1 0 4 5:12 3

«Стандард» - «Бенфика»

«Лех» - «Рейнджерс»

В группе D тоже участники плей-офф уже определены – это «Рейнджерс» и «Бенфика». В шестом игровом дне они заочно разыграют первое место. При равенстве очков шотландская команда будет выше по количеству гостевых голов в очных встречах (2:2, 3:3), поэтому португальцам нужно в Бельгии набирать больше очков, чем команда Стивена Джеррарда в Польше.

Группа E

М Команда И В Н П РМ О 1 Гранада 5 3 1 1 6:3 10 2 ПСВ 5 3 0 2 8:9 9 3 ПАОК 5 1 2 2 8:7 5 4 Омония 5 1 1 3 5:8 4

ПСВ – «Омония»

ПАОК – «Гранада»

В группе Е тоже без особых интриг – «Гранада» и ПСВ получили билеты в плей-офф и лишь разыграют первое место. Испанцы превосходят голландцев по количеству гостевых голов в очных матчах (0:1, 2:1), поэтому при осечке ПСВ они останутся на первом месте, как и при своей победе в Греции.

Группа F

М Команда И В Н П РМ О 1 Наполи 5 3 1 1 6:3 10 2 Реал Сосьедад 5 2 2 1 4:3 8 3 АЗ Алкмаар 5 2 2 1 6:3 8 4 Риека 5 0 1 4 4:11 1

«Наполи» - «Реал Сосьедад»

«Риека» - «АЗ Алкмаар»

А вот в группе F ситуация достаточно интересная. За два билета в плей-офф сражаются «Наполи», «Реал Сосьедад» и АЗ, причём каждая из команд может финишировать как на первом, так и на третьем месте.

«Наполи» для выхода в плей-офф достаточно не проиграть «Реалу Сосьедад» дома. Чтобы остаться на первом месте, команде Дженнаро Гаттузо нужно выиграть. При ничьей неаполитанцев может обойти АЗ, который при своей победе обойдёт «Наполи» по личным встречам (четыре очка против одного). Если «Наполи» проиграет, то выйдет в плей-офф со второго места в случае осечки АЗ в Хорватии.

«Реал Сосьедад» выше АЗ по личным встречам (четыре очка против одного), поэтому если голландцы проиграют в Хорватии, испанцы окажутся в плей-офф при любом своём результате. Если АЗ возьмёт одно очко, «Реалу Сосьедад» понадобится набирать не меньше в Неаполе. При этом испанская команда точно выйдет в плей-офф с первого места, если обыграет «Наполи».

АЗ точно окажется в плей-офф в случае победы над «Риекой». Если при этом параллельный матч завершится вничью, голландцы финишируют на первом месте, обойдя «Наполи» по личным встречам (четыре очка против одного). АЗ пробьётся в 1/16 финала и в случае ничьей в Хорватии, но тогда «Реал Сосьедад» должен проиграть «Наполи». При своём поражении АЗ точно финиширует третьим.

Группа G

М Команда И В Н П РМ О 1 Лестер 5 3 1 1 12:5 10 2 Брага 5 3 1 1 12:10 10 3 Заря 5 2 0 3 6:9 6 4 АЕК 5 1 0 4 7:13 3

«Брага» - «Заря»

«Лестер» - АЕК

От группы G в плей-офф отправятся «Лестер» и «Брага». У команд по 10 очков, но англичане идут выше по личным встречам (четыре очка против одного). Таким образом, «Браге» для финиша на первом месте нужно набрать больше баллов в игре с «Зарёй», чем «Лестер» наберёт в дуэли с АЕКом.

Группа H

М Команда И В Н П РМ О 1 Лилль 5 3 2 0 12:5 11 2 Милан 5 3 1 1 11:7 10 3 Спарта 5 2 0 3 10:11 6 4 Селтик 5 0 1 4 7:17 1

«Спарта» - «Милан»

«Селтик» - «Лилль»

«Лилль» и «Милан» завоевали билеты в плей-офф. Чтобы обойти французов и занять первое место, итальянцам нужно обыгрывать «Спарту» и надеяться на осечку конкурента в Шотландии. При равенстве очков «Лилль» обойдёт «Милан» по результатам в очных поединках (четыре очка против одного).

Группа I

М Команда И В Н П РМ О 1 Вильярреал 5 4 1 0 14:5 13 2 Маккаби 5 2 2 1 5:7 8 3 Сивасспор 5 2 0 3 9:10 6 4 Карабах 5 0 1 4 4:10 1

«Маккаби» - «Сивасспор»

«Вильярреал» - «Карабах» (отменён)

«Вильярреал» занял первое место, а «Карабах» - последнее. Их очный матч в последнем туре не состоится из-за вспышки коронавируса в составе азербайджанских «скакунов». «Маккаби» и «Сивасспор» разыграют второе билет в плей-офф. Турецкой команде нужна победа в Израиле. Любой другой результат устроит «Маккаби».

Группа J

М Команда И В Н П РМ О 1 Антверпен 5 4 0 1 8:3 12 2 Тоттенхэм 5 3 1 1 13:5 10 3 ЛАСК 5 2 1 2 8:11 7 4 Лудогорец 5 0 0 5 6:16 0

«Тоттенхэм» - «Антверпен»

«Лудогорец» - ЛАСК

«Тоттенхэм» и «Антверпен» в последнем туре разыграют первое место в группе. Команде Жозе Моуринью нужна только победа, бельгийцам достаточно не проиграть. ЛАСК теоретически может догнать «шпор» по очкам, но даже при таком раскладе останется на третьем месте по результатам личных встреч (одно очко против четырёх).

Группа K

М Команда И В Н П РМ О 1 Динамо Загреб 5 3 2 0 6:0 11 2 Вольфсбергер 5 2 1 2 6:6 7 3 Фейеноорд 5 1 2 2 4:7 5 4 ЦСКА Москва 5 0 3 2 2:5 3

«Динамо» Загреб – ЦСКА

«Вольфсбергер» - «Фейеноорд»

Загребское «Динамо» обеспечило себе первое место, а ЦСКА уже никуда не денется с последней строчки. Задача команды Виктора Ганчаренко на последний тур заключается в том, чтобы порадовать своих болельщиков напоследок и добиться хотя бы одной победы. Это позволит «армейцам» заработать какие-то деньги и принести такие нужные очки для России в таблице коэффициентов УЕФА.

«Вольфсбергер» и «Фейеноорд» в очной схватке разыграют второе место и билет в плей-офф. Австрийцам достаточно не проиграть, в то время как голландцам Дика Адвокаата нужна только победа.

Группа L

М Команда И В Н П РМ О 1 Хоффенхайм 5 4 1 0 13:1 13 2 Црвена Звезда 5 3 1 1 9:4 10 3 Слован 5 3 0 2 4:13 6 4 Гент 5 0 0 5 3:11 0

«Слован» - «Црвена Звезда»

«Хоффенхайм» - «Гент»

В группе L уже всё ясно. «Хоффенхайм» выйдет в плей-офф с первого места, а «Црвена Звезда» - со второго. Команды ещё могут сравняться по очкам, но немцы всё же окажутся выше по личным встречам (четыре очка против одного).