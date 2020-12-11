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ЦСКА помог загребскому «Динамо» стать обладателем еврокубкового рекорда

11 Декабря 2020, 00:07,

Global Look Press

Загребское «Динамо» стало рекордсменом еврокубковых турниров по продолжительности «сухой» серии на групповом этапе, улучшив результаты «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», которые также провели на ноль пять стартовых матчей групповой части еврокубков, но пропускали в первых таймах шестых матчей. Хорваты же отстояли свои ворота в неприкосновенности в игре против ЦСКА и с 33-й минуты стали лучшей командой в истории Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Помимо ЦСКА в одной группе с хорватами также играют «Вольфсбергер» и «Фейеноорд». «Динамо» сыграло по нулям с голландцами и «армейцами», после чего дважды всухую обыграло «Вольфсбергер» (1:0 и 3:0), а спустя неделю были сильнее «Фейеноорда» (2:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Загреб
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