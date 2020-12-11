И опять лицом в грязь: ЦСКА «сгорел» загребскому «Динамо» и наконец-то отмучился в Лиге Европы

В полутоварищеском матче Лиги Европы ЦСКА гостил в Загребе у местного «Динамо» и привычно получил на орехи.

«Динамо» уже не могло упасть с первого места, а ЦСКА ещё мог подняться с последнего на предпоследнее. Чтобы финишировать третьими, «армейцам» было необходимо выиграть и получить в подарок победу «Вольфбергера» над «Фейеноордом», которые решали в очном матче судьбу второй путёвки в плей-офф. «Динамо» и ЦСКА имели шансы установить рекорды – раньше ещё никогда никакая команда не проводила в групповом этапе еврокубков шесть сухих матчей, а российский клуб не набирал в квартете Лиге Европы меньше пяти очков. Чтобы не оформить неприятный антирекорд, «красно-синие» должны были победить.

Но «должны» – это журналистский и болельщицкий штамп. Виктор Ганчаренко, кажется, особо не рассчитывал на удачный результат в Загребе, раз не взял туда сразу нескольких далеко не последних футболистов – Влашича, Фернандеса, Магнуссона, Эджуке и Дзагоева, которые вроде как не были травмированы (у кого точно было повреждение, так это у Кучаева, перенесшего операцию на мениске). Поэтому не стоило удивляться, что «Динамо» выиграло первый тайм спокойно и налегке. Хозяева тоже не рвали и не метали на поле, но вот забили дважды до перерыва, несмотря на две вынужденные замены – Леоваца и Адеми.

Первое поражение ворот Акинфеева случилось на исходе получаса игры. Майер навесил с углового справа, а Гвардиол без проблем расстрелял головой левый угол из-под Зайнутдинова (1:0). Позже прошла подача Якича, и поборовшийся в ближнем бою с Акинфеевым Гавранович сыграл рукой – фол в атаке. Но не беда для хорватской команды – она всё равно увеличила своё преимущество на табло в конце тайма.

Опять хозяева навесили с правого фланга, сделал это Кастрати, и легко опередивший на дальней штанге Марадишвили Оршич со второго этажа переправил мяч в ближний угол с рикошетом от газона (2:0). Пропустив этот гол, «армейцы» ситуативно всполошились и расчертили чёткую атаку в пас, однако отчаянный дальний выстрел Бистровича оказался чересчур высоким. То был единичный полумомент «армейцев», а Оршич ближе к перерыву уже второй раз попал в штангу.

Второй тайм сначала не привнёс серьёзных изменений в этот почти полностью товарищеский матч. Команды словно проводили спарринг, решая вопросы не результата, а каких-то взаимодействий. Накал был очень низкий. ЦСКА всё-таки сумел в определённой степени поддавить соперника, и Дивеев пробил головой немного выше перекладины с подачи Облякова. На замену вышел Чалов, и его дальний удар в правый угол не стал проблемой для Ливаковича.

Хозяева ответили неточной попыткой Оршича с левого полуфланга и голом вышедшего один на один по центру Кастрати после паса Майера. Акинфеев коснулся мяча, но снаряд практически не изменил направление своего движения и зашёл в сетку (3:0). Впрочем, «красно-синие» сумели организовать гол престижа, как и в Роттедарме в третьем туре при таком счёте. Только на этот раз «армейцы» сработали совсем уж быстро – всегда бы так. Мотивированный хорват Бистрович подобрал мяч на левом полуфланге и низом впечатал его в дальний угол (3:1).

Москвичи, надо признать, несколько оживились и были близки к своему второму голу. Бистрович пальнул напрямую со штрафного, мяч немного срикошетил от стенки, Ливакович парировал его перед собой, а Чалов умудрился попасть на добивании в ногу вратаря соперника.

На 85-й минуте счёт едва не вернулся в крупное положение – Чуже головой кивнул мяч в газон, от которого тот отскочил рядом со штангой. Ну а «красно-синим» чудо с уходом от поражения не удалось. ЦСКА бесславно завершил свой второй кряду лигоевропейский путь и стал с тремя набранными очками антирекордсменом российских клубов в еврокубке номер два. Зато команда Виктора Ганчаренко первой забила в своём первом матче и последней забила в последнем – чем не повод для гордости?

В групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы у наших клубов на четверых лишь одна победа в 24-ти матчах – спасибо «Краснодару». Что касается загребского «Динамо», то оно установило новый минутный рекорд еврокубков по продолжительности сухой серии в группе, но все шесть матчей без пропущенных голов хорватскому клубу пройти не удалось – хоть в какое-то более-менее значимое событие ЦСКА вмешался.

Кирилл Иванцов