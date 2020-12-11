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ЦСКА - первый российский клуб, не одержавший ни одной победы в Лиге Европы

11 Декабря 2020, 01:39,

Евро-Футбол.Ру

Московский ЦСКА стал первым российским клубом, не одержавшим ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы.  «Армейцы» набрали 3 очка и заняли четвёртое место, оказавшись ниже хорватского «Динамо» из Загреба, австрийского «Вольфсбергера» и голландского  «Фейеноорда».

Примечательно, что в прошлом розыгрыше ЦСКА также занял последнее место в группе, но одержал одну победу в шестом туре над «Эспаньолом» (1:0). Для «армейцев» это уже третье подряд четвёртое место в еврокубках. Стоит отметить, что в семи из восьми последних сезонов они оказывались последними в своих группах в еврокубках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва
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