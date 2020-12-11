ЦСКА - первый российский клуб, не одержавший ни одной победы в Лиге Европы

Московский ЦСКА стал первым российским клубом, не одержавшим ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы. «Армейцы» набрали 3 очка и заняли четвёртое место, оказавшись ниже хорватского «Динамо» из Загреба, австрийского «Вольфсбергера» и голландского «Фейеноорда».

Примечательно, что в прошлом розыгрыше ЦСКА также занял последнее место в группе, но одержал одну победу в шестом туре над «Эспаньолом» (1:0). Для «армейцев» это уже третье подряд четвёртое место в еврокубках. Стоит отметить, что в семи из восьми последних сезонов они оказывались последними в своих группах в еврокубках.