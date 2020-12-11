Бистрович: «Есть чувство, что в Лиге Европы на протяжении шести матчей мы доминировали»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с загребским «Динамо» (1:3).

- Уезжаете из Хорватии не с тем результатом, какого хотелось бы. Что можно сказать по поводу такого неудачного матча?

- Конечно, очень жалко, что мы не одержали ни одной победы в Лиге Европы. Мы очень плохо сыграли первый тайм, потом стали чуть лучше играть после перерыва, но это было недостаточно.

- Вы забили гол, но показалось, что у вас не было особо много эмоций после него. Почему? Насколько важно для вас было забить в Загребе?

- Не может быть гол важным, если команда проигрывает 1:3, поэтому не было эмоций. Это командный вид спорта, и самое главное, чтобы команда играла хорошо и побеждала.

- Как считаете, почему в целом Лига Европы получилась такой неудачной для ЦСКА?

- Сложно сказать, просто есть чувство, что в Лиге Европы на протяжении шести матчей мы доминировали. У нас было много шансов и ударов, но мы просто не забивали. Реализация была неважной. В российском чемпионате у нас меньше шансов, меньше ударов, но там полегче забиваем.

- Впереди два важных матча с «Уралом» и «Ростовом». Насколько команда готова биться за победу, учитывая нынешнее непростое психологическое состояние?

- Конечно, этот матч нужно уже сейчас забыть. К тому же мы играли без 5-6 игроков, которые выступают в основе. Нужно полностью выложиться в этих двух матчах, чтобы добиться победы.

- Недавно вы подписали новый контракт с ЦСКА. Что можете об этом сказать?

- Я уже три года здесь, меня все устраивает. В клубе все легко, в меня верят. Когда мне предложили новый контракт, я был очень рад. Это самое приятное для меня.