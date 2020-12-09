Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Влашич не прилетел даже домой»: Ганчаренко назвал игроков, которые не сыграют с загребским «Динамо»

09 Декабря 2020, 20:19,

Евро-Футбол.Ру

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу футболистов, которые не отправились на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались Фернандес, Дзагоев, Магнуссон и Эджуке», - приводит слова Ганчаренко с пресс-конференции официальный сайт ЦСКА.

При этом белорусский специалист отметил, что на поле выйдет боеспособный состав, который будет стараться одержать победу.

Напомним, ЦСКА уже не имеет шансов выйти в плей-офф Лиги Европы. В пяти турах группового этапа «армейцы» набрали три очка посредством ничьих.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Никола Влашич, Хёрдур Магнуссон, Чидера Эджуке
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола