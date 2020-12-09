​«Влашич не прилетел даже домой»: Ганчаренко назвал игроков, которые не сыграют с загребским «Динамо»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу футболистов, которые не отправились на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались Фернандес, Дзагоев, Магнуссон и Эджуке», - приводит слова Ганчаренко с пресс-конференции официальный сайт ЦСКА.

При этом белорусский специалист отметил, что на поле выйдет боеспособный состав, который будет стараться одержать победу.

Напомним, ЦСКА уже не имеет шансов выйти в плей-офф Лиги Европы. В пяти турах группового этапа «армейцы» набрали три очка посредством ничьих.